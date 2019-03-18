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Sahile vuran balinanın midesinden 40 kilo naylon torba çıktı

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Sahile vuran balinanın midesinden 40 kilo naylon torba çıktı
Sahile vuran balinanın midesinden 40 kilo naylon torba çıktı

Filipinler’de sahile vuran ölü bir balinanın midesinde 40 kilo ağırlığında naylon torba bulunduğu saptandı.

BBC’deki habere göre Davao City’deki ‘D’Bone Collector Museum’ adlı müzede görevli bilim insanları, ay başında sahile vuran balinanın cansız bedeni inceledi. İnceleme sonunda balinanın midesinde 16 pirinç torbası ve çok sayıda alışveriş poşeti buldu.

Facebook’ta konuyla ilgili paylaşım yapan müzeden yapılan açıklamada “Daha önce hiçbir balinanın bedeninde bu kadar çok plastiğe rastlamamıştık” denildi.

Müzenin kurucusu DArrell Blatchley ise “Böyle bir manzara beklemiyordum. O kadar çok plastik yutmuş ki karnındaki plastikler taşlaşmaya başlamıştı” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

2015 verilerine göre Çin, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam okyanuslara atılan plastiklerin yüzde 60’ından sorumlu.

Geçen yıl haziran ayında, Tayland’da, karnında 80 torba bulunan bir pilot balina sahile vurmuştu.

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