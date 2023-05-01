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Sahte Davranışla Kayıt Temini

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Davranışla Kayıt Temini

28.04.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, GKRY Bölgesinde sakin S.M.(E-31)’nin, kullanımında bulunan ve henüz yasal kaydı bulunmayan salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, başka bir araca ait plakayı aracına taktıktan sonra, sigorta şirketinde görevli çalışanlara kendi aracının plakası olduğunu beyan edip sahte davranışla konu araca bir aylık sigorta çıkarttığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 30.04.2023 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesine çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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