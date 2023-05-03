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Sahte Evrak Düzenleyip Tedavüle Sürdü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Evrak Düzenleyip Tedavüle Sürdü

20.03.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında, bir sigorta şirketinde çalışan S.K.(E-60), dolandırmak kastıyla bir şahsın kullanımındaki araca, sahte bir sigorta poliçesi hazırlayıp vermek suretiyle sahte evrağı tedavüle sürüp, poliçe karşılığında sahtekarlıkla 180 Euro nakit parayı temin ettiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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