Sahte Evrak Göstererek Dolandırdı

25 Nisan 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan E.K.(E-42)’nin, müşterilere satmış olduğu ürünlere karşılık yazdığı 3 adet tahsilat makbuzunun ek nüshalarını sahteleyerek ve bir adet makbuzu da işyerine yatırmayarak, toplam 3489,50 TL parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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