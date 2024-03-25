Sahte Raporlarla Büyük Vurgun: Gazimağusa'da Sahtekarlıkla 445 Bin TL'lik Paranın Peşinde

Gazimağusa'da Sahtekarlıkla Para Temini Skandalı: Ö.C.A., Arkadaşının Annesini Kandırarak 445,403 TL Dolandırdı

Gazimağusa'da yaşanan bir sahtekarlık olayı, toplumda büyük bir infiale yol açtı. 22 Kasım 2023 ile 06 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen bu olayda, Ö.C.A. (32 yaşında) isimli şahıs, birlikte ikamet ettiği arkadaşının annesini hedef aldı.

Ö.C.A., arkadaşının annesini defalarca telefonla arayarak ve mesaj atarak, arkadaşının çeşitli rahatsızlıkları ve sorunları olduğu yalanını söyleyerek duygusal bir manipülasyon gerçekleştirdi. Bu sahte beyanlarla, annenin duygusal zayıflığından yararlanarak onu kandırdı ve banka hesaplarına para göndermesini sağladı.

Bu aldatmaca sonucunda, Ö.C.A. toplamda 445,403 TL'lik bir miktarı annesinden sahtekarlıkla temin etti. Ancak, olay polisin bilgisine ulaştı ve hızla harekete geçildi. Polis ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda Ö.C.A. tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.