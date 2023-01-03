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Sahtekarlık ile Eşya Temini

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahtekarlık ile Eşya Temini

02.01.2023 tarihinde, Lefkoşa’da, A.O.I.(E-33), Göçmenköy’de faaliyet gösteren bir veteriner kliniğinden toplam 2100 TL değerindeki köpek maması, köpek gezdirme ipi, kıyafeti, taşıma kafesi, yatağı ve ışığı parası olmadığı halde alarak, söz konusu ürünlerin parasını evinde

ödeyeceğini beyan edip sahte davranışla ürünlerin evine gelmesini sağladıktan sonra, söz konusu ürünlerin parasını ödemeyip hile ile çalmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, tüm ürünler ikametgahında bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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