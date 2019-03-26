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Salah'ın annesi: Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım

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İngiliz devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı golcü Muhammed Salah'ın annesi, oğluna sarılan bir kızın fotoğrafına "Babanın böyle bir şey yaparken görsem boşarım" yorumunu yaptı.
Salah'ın annesi: Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım

Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın, Dubai'da bulunduğu sırada Hindistanlı bir kızın kendisine sarılma fotoğrafını gören annesinin yaptığı yorumu paylaştı.

İngiliz polisi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'ın annesiyle yazışması

INSTAGRAM

İngiliz polisi Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'ın annesiyle yazışması

Salah, Instagram hikâyelerde annesiyle WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Paylaşımda Salah annesi şu ifadeleri kullanıyor: Bu ne? Aman Allah'ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım."

Paylaşımda Salahın sadece gülücükleri göndererek annesine cevap verdiği görülüyor.

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