Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Başladı

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Yıldız Kızlar kategorisinde oynanan 32 karşılaşma ile başladı.
Beach Volley Arena'da oynanan karşılaşmalar saat 18.00'de başladı.
Deprem falekatinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına düzenlenen Yıldızlar kategorisinde bu akşam 8 grupta mücadele eden 34 takım 32 karşılaşma oynadı. Organizasyona 6 kategoride 91 Takım katılım göstermişti . Şampiyonada 2. gün karşılaşmaları 12 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak.
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