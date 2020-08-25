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Sanal Pos Yoluyla 180 Bin Tl Temin Eden 4 Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa’da sanal pos yolu ile bir site üzerinden web sayfasına girerek sahtekarlıkla 180 bin TL nakit para temin ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.
Sanal Pos Yoluyla 180 Bin Tl Temin Eden 4 Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da sanal pos yolu ile bir site üzerinden web sayfasına girerek sahtekarlıkla 180 bin TL nakit para temin ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında, Lefkoşa’da M.K.(E-27), sahiplerinin bilgisi veya rızası dışında elde ettiği 8 yurt dışı bankalarına ait şirket ve şahıs banka kartları bilgilerini, internet sayfası üzerinden “sanal pos”ta 22 kez kullandı.

Söz konusu şahsın; “başkasının kimliğine bürünerek, sanal pos yolu ile bir site üzerinden web sayfasına girilerek, sahte belge düzenlenip tedavüle sürülüp 180 bin TL’yi sahtekarlıkla işletmekte olduğu şirket adına temin ettiği” tespit edildi.

Aynı iş yerinde çalışan H.S.(E-33), M.Ç.(K-24) ve V.Ş.’nin (E-24) ise “dolandırmak kastı” ile iş yerine ait 36 faturayı şirket “ürünlerinin satışlarından elde edilmiş gibi” göstermek suretiyle sahte faturalarla birlikte sahte sipariş fişleri düzenleyip sahte belgeleri tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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