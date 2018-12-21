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Sanatçı Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla sanatçı Lütfiye Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek.
Sanatçı Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)  organizasyonuyla sanatçı Lütfiye Özipek yarın Lefkoşa’da konser verecek.

Konser nedeniyle yarın saat 15.00’ten etkinlik tamamlana kadar Turizm Bakanlığı’nın olduğu alandan itibaren Uray Sokak trafiğe kapalı olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada yarın Lefkoşa Gezi Treni’nin, Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri  17.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşıyacağı, 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet vereceği kaydedildi.

Lütfiye Özipek konseri öncesi saat 20.00’de ise ön performans olarak Oğulcan Başarı sahne alacak.

Konser sırasında bölgeye kurulacak standlarda etkinlik boyunca yiyecek ve içecek satışları yapılacak.

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