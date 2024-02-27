Sanayi Bölgesinde Binadan Hırsızlık: Zeytin Yağı ve Alkollü İçki Çalındı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Hırsızlık Vakası: Zeytin Yağı ve Alkollü İçki Çalındı

24 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerine yakın bir vakitte, Lefkoşa'nın Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir binada hırsızlık olayı meydana geldi. Ambar olarak kullanılan bu binanın kapısı zorlanarak açıldı ve içeriye girildi. Binanın depo kısmında muhafaza edilen değerli eşyalar hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlık sonucunda toplam 3 şişe zeytin yağı ve 9 şişe alkollü içki çalındı. Bu tür hırsızlık vakaları, bölge sakinleri arasında endişe ve tedirginlik yaratmıştır. Polis ekipleri, olayın bildirilmesi üzerine derhal harekete geçmiş ve ileri düzeyde bir soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkilendirilen şüpheli olarak belirlenen S.A. (E-58) isimli şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Ancak, soruşturma süreci halen devam etmektedir ve olayın tüm detayları aydınlatılmaya çalışılmaktadır.