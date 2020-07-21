  • BIST 118.151
  • Altın 404,800
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,8592
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

Şarkıcı Demet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı

»
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. Şüpheli Cemal Metin Avcı sorguda cinayeti itiraf etti. Şarkıcı Demet Akalın'dan ise tartışma yaratan bir paylaşım geldi.
Şarkıcı Demet Akalın'dan tepki çeken Pınar Gültekin paylaşımı

Demet Akalın, Twitter hesabı üzerinden "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya" mesajını paylaştı. Takipçileri, ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Akalın, kendisine yazılan "Nasıl sığdırmış? Soruya bakar mısın? Şaka gibi. Kadının öldürülmesi değil de üzerine beton dökülmesi mi tek sorun? Bu tweet'i atarken utanmadınız mı hiç?, Sence kısa olan bir kız mı sığdırılmayı hak ediyor?" yorumunun ardından açıklama yaptı: İfadesinde 'kıskançlık krizine girdim' diyor! Ulan hangi kriz hangi delilik betonu aklına getirir! Ona istinaden yazıyorum!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuğu yok ama ‘çocuğunu FETÖ okullarında okuttuğu’ için ihraç edildi21 Temmuz 2020 Salı 09:00
  • Türkiye’nin 8 adet F35 Jeti'ne ABD ordusu El Koydu21 Temmuz 2020 Salı 08:49
  • AKP'nin sosyal medya teklifi hazır20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:15
  • Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:04
  • Yurt dışına kaçan doktora 73 soruşturma: Çok sayıda hastanın annelik şansını yok etti20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:45
  • Buzağıyı suni teneffüs yaparak kurtardı20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:17
  • Muğla'daki ünlü sahilde caretta caretta yuvası sayısı 661'e ulaştı20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:21
  • ‘Çocuğum gibi baktım’: ‘Başkan’ isimli 1.2 tonluk boğa, 21 bin liraya satışta20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:10
  • Twitter'da "Şuan LGBT'li Oldun" akımı20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:59
  • Türkiye'de Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti