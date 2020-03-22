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Şarkıcı Sıla'dan bugün online konser

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Sıla bugün Instagram'dan 'online' konser verecek. Konser saat 20.30'da başlayacak.
Şarkıcı Sıla'dan bugün online konser

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla, Oppo Türkiye’nin resmi Instagram hesabından bugün saat 20.30’da gerçekleşecek “online” konser ile evde kalan seyirciye seslenecek.

Oppo’dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen önlemler kapsamında birçok sanatçı online konserler düzenlemeye başladı. Evde canlı müzik sergileyen isimler arasına Sıla da katıldı.

Oppo Türkiye’nin resmi Instagram hesabı üzerinden yayınlanan online konserde, markanın da yüzü olan Sıla, en sevilen şarkılarını seslendirecek. Takipçilerinden de istek şarkı talep eden Sıla’yı binlerce kişinin izlemesi bekleniyor

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