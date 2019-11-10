Şarkısı Spotify'dan kaldırılan Norm Ender ilk defa konuştu: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz

Rapçi, Spotify ekibinden şarkının açılacağına dair teyit aldıklarını ifade etti

Spotify'ın Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını 'çalıntı' iddialarının ardından uygulamadan kaldırması üzerine rapçi ilk defa açıklama yaptı.

Habertürk'ün haberine göre, Norm Ender şarkısının kaldırılmasıyla ilgili olarak konserde açıklama yaptı. Ünlü rapçi, konuyla ilgili olarak Gülben Ergen'in sözlerine gönderme yaparak "Spotify ekibine avukatlarımız ulaştı. Şarkının açılacağına dair Spotify ekibinden teyit aldık. Bu siber saldırıyı yayan, yapan, azmettiren herkese kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz" dedi.