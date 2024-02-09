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Savaştan sonra ilk kez Batı basınına konuşan Putin: Batı bizi Ukrayna’da yenemeyeceğini anlamalı

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Putin, Batı basınından ilk kez bir gazeteciye yaklaşık iki saati bulan kapsamlı bir röportaj verdi.
Savaştan sonra ilk kez Batı basınına konuşan Putin: Batı bizi Ukrayna’da yenemeyeceğini anlamalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile Moskova’da yaptığı röportajda, Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'yı yenmenin "imkansız" olduğunu iddia etti.

Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceği" mesajını verdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Putin, Batı basınından ilk kez bir gazeteciye yaklaşık iki saati bulan kapsamlı bir röportaj verdi.

ABD basını, eski Başkan ve gelecek seçimlerde de aday olan Dorald Trump’a yakınlığıyla bilinen Tucker Carlson aracılığıyla Putin’in bu röportajının Kongre’de Ukrayna’ya artık daha fazla silah desteğin sağlanmasına soğuk bakan Cumhuriyetçilere de bir mesaj niteliğinde olduğu yorumunu yaptı

Carlson röportajda Putin’i zor sorularla sıkıştırırken, Kremlin liderinin ülkesi tarihi hakkında uzun dersler verdi, “Rusya’yı Batı ihanetinin mağduru” olarak gösterdi.

Putin, röportajda, ABD, AB ve NATO'ya seslenerek, Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin Batı için " imkansız" olduğunu anlamaları gerektiğini ifade etti.

Rus lider, "Şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın, eğer mümkünse, çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre öyle, imkansız." dedi.

Putin'den ABD'ye çağrı: Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir

Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta haklı olduğunu tarihi gerekçelerle uzun uzun anlatırken, Washington yönetimine, "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir." diye seslendi.

Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığı günlere denk gelen röportajda Putin, Rusya ve Ukrayna'nın "er ya da geç" anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna da işaret etti.

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini, ancak ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin vazgeçirmesiyle Ukrayna'nın geri adım attığını iddia etti.

Putin: ABD NATO’nun genişlemesi için verdiği sözü tutmadı

Rus lider Vladimir Putin röportajda, NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

NATO'nun genişlemesine gerek olmadığını savunan Putin, "NATO genişlerse her şey Soğuk Savaş sırasındakiyle aynı olacak, yalnızca Rusya sınırlarına daha yakın olacak. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, ABD'nin bu konuda verdiği sözü tutmadığını söyleyerek, "NATO'nun, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözünüz vardı ama bu 5 kez gerçekleşti." dedi.

“Polonya ve Letonya’nın işgali söz konusu değil”

Carlson'ın sorusu üzerine Putin, Moskova'nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin (Polonya ve Letonya) veya genel olarak Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını belirtti.

ABD’nin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile " konuşacak hiçbir şeyi olmadığını" söyleyen Putin, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir başkanın seçilmesinin de "elitlerin Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmeyeceğini" anlattı.

Rus lider, küresel güç dengesindeki değişim nedeniyle uluslararası hukukun da değişmesi gereğine değindi.

WSJ muhabirinin salıverilmesi konusunda önemli mesaj

Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceğini" kaydetti.

Bu konuyu çözmek istediklerini belirten Putin, "Ancak özel servis kanallarında tartışılan bazı terimler var. Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum." dedi.

Putin, Gershkovich'in, "komplo kurarak gizli şekilde bilgi topladığını" ve yaptığının "tam olarak casusluk" olduğunu, bununla birlikte iki taraf heyetlerinin bu konuyu çözme yolunda ilerlediğini belirtti.

FOX haber kanalından ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetini sosyal medya platformu X'te devam ettiren Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurması ABD medyasında gündem oldu.

Tucker Carlson'ın söz konusu röportajı hakkında bazı Avrupa ve ABD medyasında eleştiriler yer alırken, Amerikalı gazeteci Putin'in propagandasını yapmakla suçlandı.

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