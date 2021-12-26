SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Devam Ediyor

KKTF tarafından düzenlenen SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Federasyon kortlarında devam ediyor. Beş kulübün katıldığı SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi grup karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
- GÜN MAÇLARI:
Pakan Spor Kulübü Derneği 2 – 5 Girne Amerikan Üniversitesi
Gönyeli Tenis Kulübü 7 – 0 Girne Belediyesi Tenis Kulübü
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü – Bye
- GÜN MAÇLARI:
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Girne Amerikan Üniversitesi
Gönyeli Tenis Kulübü 4 - 3 Pakan Spor Kulübü Derneği
Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Bye
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