  • BIST 116.638
  • Altın 158,624
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Seçime katılım oranı saat 16.00 itibariyle % 54,6

»
Seçime katılım oranı saat 16.00 itibariyle % 54,6
Katılım oranı Lefkoşa’da %52, Gazimağusa’da 50,31, Girne’de 54.3, Güzelyurt’ta 52,7, İskele’de 56,16 ve Lefke’de 62,23

TAK muhabirinin YSK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde katılım oranı yüzde 54,6.

Bu oran Lefkoşa’da % 52,  Gazimağusa’da 50.31, Girne’de 54.3,  Güzelyurt’ta 52.7, İskele’de 56.16  ve Lefke’de 62.23.


Ülkede  kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 719 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak. 

Şu ana kadar oy verme işlemleriyle ilgili, YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “TDP yeni siyasi konjonktürde belirleyici aktör olacak"05 Ocak 2018 Cuma 15:26
  • TDP'nin İskele Milletvekili Adayı Erkut Yılmabaşar: "İskele ve Karpaz’ın da ülkenin de kaderi planlama ile değişecek…"05 Ocak 2018 Cuma 13:50
  • Yücel: “Son hafta kim birinci ise halk ona oy veriyor”05 Ocak 2018 Cuma 13:27
  • Özyiğit: "TDP kurulacak hükümetin de, geleceğin nasıl şekilleneceğinin de belirleyicisi olacak"04 Ocak 2018 Perşembe 16:11
  • Hafızanızı tazelemek için bu yazıyı mutlaka okuyun!04 Ocak 2018 Perşembe 12:59
  • "CTP bıyıklı mı, bıyıksız mı?” sorusuna “Ben bıyıklarımı kesmem” diye cevap verdi04 Ocak 2018 Perşembe 11:56
  • Bugün broşür ve seçmen kartı dağıtımının son günü04 Ocak 2018 Perşembe 11:44
  • Özersay: "​​​Kimini mahalleye, kimini mahkemeye”04 Ocak 2018 Perşembe 11:33
  • "Kuru Kahveci Bulut Efendi" güçlü görünmek için facebook like/beğenisi satın almış04 Ocak 2018 Perşembe 10:17
  • Fellahoğlu: “Ülkeme karşı sorumluluğum var”03 Ocak 2018 Çarşamba 20:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti