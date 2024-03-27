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Seçmenler için iki platform oluşturulacak

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Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu ve yerel yönetimlere ilişkin seçimlere yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.
Seçmenler için iki platform oluşturulacak

Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu ve yerel yönetimlere ilişkin seçimlere yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Ellikos İlia’nın dünkü açıklamalarına dayanarak Güney Kıbrıs’ta 9 Haziran’da yapılacak seçimler konusunda seçmenleri bilgilendirmek için “nerede oy kullanacağım” ve “neye oy vereceğim” şeklinde iki yeni uygulamanın işleve konulacağını yazdı.

Habere göre, İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Ellikos İlia, yaptığı açıklamada seçmenlere yardımcı olma adına 2 Mayıs itibarıyla iki uygulamanın faaliyete geçeceğini ifade etti.

İlia, bu uygulamalarla birlikte vatandaşların ilgili verileri girdikten sonra alacakları oy pusulası sayısı ve oy pusulalarında tercih sayılarına ilişkin bilgilere ulaşabileceğini söyledi.

İlia, oy vermek için seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşmaması için bazı tedbirler aldıklarını da belirtti.

Seçmen kütüklerine 3 Ocak-22 Mart tarihleri arasında yapılan yeni kayıt konusunda da açıklamalarda bulunan İlia, 14’ü Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 5 bin 941 kişinin kalıcı seçmen kütüğüne kayıt yaptırdığını ifade etti.

İlia ayrıca  yerel yönetimlerin belirlenmesi için 3 bin 208 kişinin, Avrupa Parlamentosu seçimleri için ise 519 kişinin özel seçmen kütüğüne  kayıt yaptırdığını söyledi.

İlia açıklamasında yapılacak olan seçimlerde, 3 bin 500’den fazla kişinin seçileceğini de ifade etti.

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