  • BIST 99.677
  • Altın 219,937
  • Dolar 5,3371
  • Euro 6,0634
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Sedat Peker'in savunması:"Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır"

»
Gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle dava açtığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son duruşması bugün görüldü. Peker kendisini, "Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" diyerek savundu
Sedat Peker'in savunması:"Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle dava açtığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son duruşması bugün görüldü. Peker kendisini, "Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" diyerek savundu.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Peker, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada son savunmasını verdi. Kimlik sorgusu sırasında kendisinin serbest meslek sahibi, aylık gelirinin 30 bin TL, evli ve 5 çocuk babası olduğunu söyleyen Peker, suçlamaları kabul etmedi.

'ONU ÖLDÜRMEMİŞ OLMAM SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLMADIĞIMI İSPATLAR'

Peker, Altaylı için, "Başına gelebilecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağımı yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü Sedat Peker'in , "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan ve Barış Akademisyenleri olarak bilinen öğretim üyeleriyle ilgili olarak,“Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız” sözlerine gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinden yanıt vermişti.

Altaylı'nın 1 Ekim 2017'de Habertürk'teki köşesinde "Yeni Türkiye'ye eski mafya" başlıklı yazısına, Peker'in cevabı  "Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" olmuştu. Altaylı, bu sözlerin tehdit içerdiğini söyleyerek Peker'e dava açmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sermaye Türkiye'den kaçıyor: Sermaye çıkışı hızlandı22 Ocak 2019 Salı 10:40
  • Hürriyet'te işten çıkarmalar22 Ocak 2019 Salı 10:34
  • Binali Yıldırım istifayı yeniden gündemine mi aldı?22 Ocak 2019 Salı 09:13
  • Oğlunu öldüren babaya 25 yıl ceza indirimi yapıldı21 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi21 Ocak 2019 Pazartesi 21:07
  • BDDK’den sosyal medya kullanıcılarına “sahte banka” uyarısı21 Ocak 2019 Pazartesi 20:57
  • Erdoğan’dan marketlere: Hesabını sorarız21 Ocak 2019 Pazartesi 20:55
  • Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var21 Ocak 2019 Pazartesi 20:11
  • Atatürk Havalimanı'nın kapanma tarihi belli oldu21 Ocak 2019 Pazartesi 18:00
  • Celal Şengör: Elin dangalağına organ verip yaşatmanın anlamı yok21 Ocak 2019 Pazartesi 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti