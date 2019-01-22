Sedat Peker'in savunması:"Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle dava açtığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son duruşması bugün görüldü. Peker kendisini, "Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" diyerek savundu

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisine yönelik tehditleri nedeniyle dava açtığı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son duruşması bugün görüldü. Peker kendisini, "Onu öldürmemiş olmam, suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" diyerek savundu.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci Fatih Altaylı'yı sosyal medya üzerinden tehdit ettiği iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Peker, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada son savunmasını verdi. Kimlik sorgusu sırasında kendisinin serbest meslek sahibi, aylık gelirinin 30 bin TL, evli ve 5 çocuk babası olduğunu söyleyen Peker, suçlamaları kabul etmedi.

'ONU ÖLDÜRMEMİŞ OLMAM SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLMADIĞIMI İSPATLAR'

Peker, Altaylı için, "Başına gelebilecek her türlü olaydan benim sorumlu olacağımı yazmış. Ben orada kendisini öldürmemiş olmamın bile suç örgütü lideri olmadığımı ispatladığını belirttim. Bununla hiçbir tehdit kastım yoktur. Aslında hakkımda dava açılmasını bile garip karşılıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü Sedat Peker'in , "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan ve Barış Akademisyenleri olarak bilinen öğretim üyeleriyle ilgili olarak,“Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız” sözlerine gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinden yanıt vermişti.

Altaylı'nın 1 Ekim 2017'de Habertürk'teki köşesinde "Yeni Türkiye'ye eski mafya" başlıklı yazısına, Peker'in cevabı "Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır" olmuştu. Altaylı, bu sözlerin tehdit içerdiğini söyleyerek Peker'e dava açmıştı.