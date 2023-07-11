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Şeffaflaştırılan fareler, kanser araştırmalarında çığır açabilir

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Almanya’da bilim insanlarının, şeffaf bir forma dönüştürdüğü fareler, kanser araştırmalarında çığır açacak gelişmelerin önünü açabilir.
Şeffaflaştırılan fareler, kanser araştırmalarında çığır açabilir

Bu görüntüleme yöntemiyle daha önce tespit edilemeyen küçüklükteki tümörler görüntülenebiliyor.

Helmholtz Münih araştırma merkezinden Profesör Ali Ertürk ve ekibi 2018'de ölü bir fareyi, şeffaf bir forma dönüştürmeyi başarmıştı.

Görüntüleme alanındaki bu büyük atılım sonrası, ekibiyle, çeşitli kimyasallar kullanarak, belirlenen dokuların daha önce görülmemiş detaylarını elde etti.

Bilim insanları bu tarama yönteminin tıpta devrim yaratabileceğini söylüyor.

İngiltere’nin en büyük kanserle mücadele kuruluşu Cancer Research UK, bu yeni tekniğin “büyük potansiyeli” olduğunu kaydetti.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmada, kanserli tümörlerin daha ilk aşamalarında tespit edilebildiği ifade ediliyor.

Ekibin lideri olan Profesör Ertürk, mr cihazları ile yapılan taramanın yalnızca büyük tümörleri yakaladığını, kendi tarama yöntemleri ile 'tek bir hücredeki tümörün bile' tespit edilebildiğini savunuyor:

“Mevcut ilaçlar, ömrü birkaç yıl uzatabiliyor ve fakat sonra kanser geri dönüyor. Çünkü görüntülenemeyen çok minik tümörler ortadan kaldırılamıyor.”

Kanser araştırmalarında kullanılan fareler, ilaç denemeleri sonrası yeniden taranıyor ve tedavinin işe yarayıp yaramadığına bakılıyor.

Ertürk’ün tarama yönteminde ise ancak ölü fareler kullanılabiliyor. Kanserin ne kadar ilerlediği ya da tedavinin işe yarayıp yaramadığına bu aşamada bakılıyor. Şeffaf bir forma dönüştürülen fare, bu tarama tekniği ile inceleme altına alınıyor.

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Fare nasıl şeffaf hale dönüştürülüyor?

Cancer Research UK’den Doktor Rupal Mistry, her ne kadar teknik yalnızca ölü fareler üzerinde uygulanabilse de, ilk aşamalarında kanserin nasıl ilerlediği konusunda çok fazla bilgi sağlayabileceği kanısını ortaya koyuyor.

Kanser, bu yeni görüntüleme tekniğinin kullanılabileceği yüzlerce tıbbi araştırma başlığından yalnızca biri. Bu sayede, bilim insanları daha önce ulaşamadıkları sınırlara varabilir.

Bir fareyi şeffaf hale dönüştürebilmek için, ölü hayvanın tüm yağ ve pigmentleri bir kimyasal yöntemle ayrılıyor. Bu aşamada ceset plastik bir oyuncağı andırıyor. Tüm organları ve sinirleri halen içeride olsa da neredeyse görünmez hale geliyor.

Ertürk ve ekibi bu çığır açan buluşu beş yıl önce gerçekleştirmişti. Ekip artık, yeni kimyasallar ekleyerek görüntülenmek istenen yeri öne çıkaracak yöntemleri de geliştirdi.

Laboratuvarın yayınladığı bir videoda, farenin sinir ve lenf sistemi içinde üç boyutlu detaylı bir görüntüleme yapıldığı ortaya koyuluyor.

Ertürk, bu teknikle araştırmalarda kullanılan hayvanların sayısının da 10’da bir oranında azaltılacağını savunuyor.

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