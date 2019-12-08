Şehir Üniversitesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu arasında 'dolandırıcılık' tartışması

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "yaşayan bütün Cumhurbaşkanları" ifadesini de kullanarak, mal varlıklarındaki artışla ilgili TBMM soruşturması başlatılması çağrısı yaptı.

Şehir Üniversitesi tartışması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "dolandırıcılık" çıkışına yanıt veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "yaşayan bütün Cumhurbaşkanları" ifadesini de kullanarak, mal varlıklarındaki artışla ilgili TBMM soruşturması başlatılması çağrısı yaptı.

Davutoğlu'nun, mal varlıkları araştırma komisyonu kurulması çağrısında, kendisi de dahil ilgili yetkililerin, birinci ve ikinci derece hısımların ve akrabaların araştırılması isteği de yer aldı.

Eski Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt niteliğindeydi.

Erdoğan, tartışma ile ilgili olarak Cumartesi günü İstanbul'da bir AKP il toplantısında açıklama yaptı.

Şehir Üniversitesi'nin tahsisini kendisinin yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum zat başbakan olunca mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır." dedi.

Davutoğlu'ndan birkaç kez 'malum zat' olarak bahseden Erdoğan, "Bunlar Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti kurma hazırlığında olan bir diğer siyasi Ali Babacan'ın da devirle ilgili bakanlar kurulu kararında imzası oldğunu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kendisini bu konu ile ilgili aradığını söyledi.

'Kimlerin statü değiştirdiğini milletimiz çok iyi bilmektedir.'

Erdoğan, "Burası 2.5 milyar tl değerinde bir yer. Bunu (Davutoğlu) bedelsiz olarak devrediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hani dürüsttünüz?" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Şehir Üniversitesi ile ilgili kararın AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda alındığını öne sürdü ve bunun "husumetin altında yatan gerçek niyeti ortaya koyduğunu" söyledi.

Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Davutoğlu, "garezle" hareket edildiğini savundu.

Ahmet Davutoğlu, üniversitenin devir işleminin, Danıştayın tahsis işlemini iptal etmesinden sonra "yasaya uygun olarak zorunlu olarak" yapıldığını iddia etti.

Erdoğan'ın dolandırıcılık suçlamasına da yanıt veren Davutoğlu, "Ekonomik servet oluşturma bakımından kimlerin nasıl statü değiştirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir." dedi.

"Her gördüğü araziye dolar hesabı ile değer biçenler bunu anlayamazlar" diyen Davutoğlu sonrasında TBMM soruşturması çağrısını gündeme getirdi.

Halk Bankası konusunda açılan tartışmayı anlamlı bulduğunu söyleyen eski Başbakan Davutoğlu, yaşayan bütün cumhurbaşkanları ve başbakanlar ile onların birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarındaki artışların söz konusu isimlerin göreve geldikleri tarihten itibaren soruşturulmasını istedi.

Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği vechile yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Halk Bankası'nın da aralarında olduğu kamu bankası kredileri ile "kimlerin hangi yöntemlerle kurtarıldığı, kimlerin ise batmasına seyirci kalındığı şeffaf bir şekilde ortaya konmalıdır." da dedi.

Ahmet Davutoğlu çağrısında, "kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin" de araştırılması gerektiğini söyledi.

Şehir Üniversitesi tartışması nasıl başladı?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, üniversiteye İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.

Bu durum, yıllardır kamuoyunda "muhafazakâr camianın prestijli entelektüel kurumlarından biri" olarak görülen üniversiteyi mali olarak hareket edemez noktaya getirdi.