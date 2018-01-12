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Selahattin Demirtaş 14 ay sonra hakim karşısına çıktı

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Selahattin Demirtaş 14 ay sonra hakim karşısına çıktı
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 ay sonra ilk kez İstanbul'da hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde görülen ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dört yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden getirildi. Demirtaş, salona alkış ve sloganlar eşliğinde girdi. Duruşmaya Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve çok sayıda avukatın yanı sıra, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Nihat Akdoğan, Saadet Becerikli, Ertuğrul Kürkçü, Dilan Dirayet Taşdemir, Hüda Kaya, Ayşe Acar, Garo Paylan, Ahmet Yıldırım, Pervin Buldan ile CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş katıldı. Duruşmayı ayrıca yabancı temsilciler de takip etti. Duruşma salonuna giriş öncesi gerginlik yaşandı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi'ndeki 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nin salonu küçük olduğu için 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Demirtaş, hakimin adresini sorması üzerine, "Türkiye Büyük Millet Meclisi" yanıtını verdi. Cep telefonu numarası sorulduğunda ise "Dışarıda kaldı" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Selahattin Demirtaş konuşmasına, iddianame okunmadan önce ara taleplerinin olduğunu belirterek başladı. Duruşma sırasında adliye ve mahkeme salonu önünde bekleyen kitlenin "Selahattin Demirtaş onurumuzdur", "Selo başkan" şeklinde slogan ve zılgıtları sıklıkla duyuldu.

"Milletvekili Meclis kararı olmadan yargılanamaz"

Demirtaş, "14 aydır hakkında açılmış 20'den fazla davada ilk kez hakim huzurunda savunma yapma hakkı buluyorum" diyerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini söyledi. İddianamenin okunamayacağını belirterek itirazlarının olacağını söyleyen Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davalardan toplam 97 duruşma yapıldığını, yaklaşık 20 duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alındığını dile getirdi. Dokunulmazlığının usule aykırı kaldırıldığını ve halen dokunulmazlığının devam ettiğini belirterek, Bir milletvekili Meclis kararı olmadan yargılanamaz. Dokunulmazlık Meclis kararıyla kaldırılabilir. Bu karar olmadan dokunulmazlık kaldırıldıysa usüle uyulmamış demektir" dedi.

"Dosyayı AYM'ye götürmenizi bekliyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı, dokunulmazlığı geriye doğru kaldırıldığını hatırlatarak, "Benim şu anda dokunulmazlığım var mı yok mu? Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var" dedi. Dokunulmazlıklarla ilgili yapılan düzenleme ile ilgili olarak ise, "Ucube bir iş yaptılar. Uyduruk, rezil bir düzenleme yaptılar. Dokunulmazlık meselesi uyduruk bir mesele değil. Usulüne aykırı kaldırılmışsa denetlenmesi lazım" diye konuştu. Mahkeme heyetine savunma için hazır olduğunu söyleyen Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) siyasi baskı altında olduğunu ifade ettikten sonra, "Ama yine de dosyayı AYM'ye götürmenizi bekliyoruz" dedi.

Avukat Bahri Belen, AYM kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulunduktan sonra dosyanın AYM'ye götürülmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada da Demirtaş'ın hazır bulundurulması yönünde karar vererek gelecek duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. Demirtaş, salondan çıkarken selam gönderdi. Başak Demirtaş da eşine duruşma salonundan çıkmadan sarıldı.

"Yapılan değişiklik Anayasa'ya aykırı"

Duruşmayı DW Türkçe'ye değerlendiren Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, yasama dokunulmazlığının kovuşturmaya engel olduğunu ifade ederek, mahkemenin itiraz taleplerini ilk kez ciddiye alarak değerlendireceğini söyledi. Demir, göz önünde bulundurulması gereken ilk meselenin dokunulmazlık olduğunu dile getirerek, "Dokunulmazlıklarla ilgili yapılan Anayasa değişikliği, Anayasa'ya aykırı" dedi.

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