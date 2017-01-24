Selahattin Demirtaş ifade verdi: Bu savcıların araştırılmasını istiyorum

Demirtaş, "Burada bana karşı açıkça suç işlenmiştir. Siyaset yapma hakkım, hakkımın bana verdiği temsil yetkimi kullanmak istemem sebebiyle savcılar tarafından bana karşı suç işlenmiştir. Bu savcıların araştırılmasını istiyorum" dedi.

Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş SEGBİS sistemiyle bağlanırken, sanık avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

DEMİRTAŞ: 6 MİLYON SEÇMENİN OYUNA HAKARET EDİLDİ

Demirtaş, SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmasında, söz konusu iddianamenin 7 yıl önce hazırlanan bir fezlekeden ortaya çıktığını belirterek, o tarihte Türkiye'de yapılan bir Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili lehte ve aleyhte beyanlarda bulunduğunu anlattı.

Erciş ilçesinde Anayasa değişikliğine karşı kendi seçmenlerini 'sandığa gitmeme' tavrını örgütlemek üzere düzenlenen mitinge katıldığını kaydeden Demirtaş, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada açıkça bir çarpıtma ve bir kaç cümleden yola çıkarak bir yorum yapma üzerinden kurulmuş bir iddia söz konusudur. Bu kelimeler ve eleştiriler suç unsuru olarak görülüyorsa burada vahim bir hata söz konusudur. Halkı suç işlemeye teşvik ve tahrik etme propagandası suçuyla ilgili ne yaptığımı anlamak mümkün değildir. Türkiye'nin üçüncü büyük partisinin eş başkanı hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından en başından reddedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bana karşı açıkça bir suç işlenmiştir. Siyaset yapma hakkım, hakkımın bana verdiği temsil yetkimi kullanmak istemem sebebiyle savcılar tarafından bana karşı suç işlenmiştir. Bu savcıların araştırılmasını istiyorum. İftira denebilecek suçlardan dolayı tutukluyuz. 6 milyon seçmenin verdiği oya hakaret edilmiştir. Mahkemeden derhal beraat kararı verilmesini talep ediyorum."

AVUKAT AKGÜN: ANAYASAL HÜKÜM ASKIYA ALINMIŞTIR

Duruşmada söz alan sanık avukatlarından Esra Akgün, müvekkilinin halen milletvekili aynı zamanda HDP'nin eş genel başkanı olduğunu belirterek, dokunulmazlığının devam ettiğini savundu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının nasıl yapılacağına ilişkin prosedürlerin düzenlendiğini kaydeden Akgün, "Müvekkil hakkında hazırlanan her bir fezleke için meclis komisyonu ile görüşülmesi gerekirken topluca kaldırılmıştır. Bu husus Anayasa'nın kendisine aykırıdır. Anayasal bir hüküm askıya alınmıştır. Bu nedenle halen yasama dokunulmazlığı bulunan müvekkil hakkındaki yargılamanın durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

Diğer sanık avukatları da söz konusu iddianamede suç unsurunun bulunmadığını savunarak Demirtaş'ın beraatini talep etti.

ERTAN: ANAYASA PAKETİNİN KAPSAMINI ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Demirtaş'ın bir siyasetçi olarak eleştiri hakkını kullandığı için tutuklandığını savundu: "Siyasetçiler konuşur, hükümeti, politikalarını eleştirirler. En doğrusunu anlatmaya çalışırlar. Genel başkanımız da bu minvalde bir açıklama yapmıştır. Bugün de bir Anayasa değişikliği gündemde. Biz de siyasi eleştirilerimizi yapıyoruz. OHAL kaldırılmadı. Yine anlaşılmadan, siyasi partilerin sesi kısılarak yapılmaya çalışılıyor. Bunun karşısındayız. Anayasa paketinin ne kapsadığını her ortamda halklara anlatmaya devam edeceğiz. Bütün Türkiye halkları en iyi şekilde yönetilmeyi hak ediyor. Halkımız adına en iyi yasaları yapmak için görevlendirildik. Biz bunu halkımızın lehine kullanacağız. En kısa zamanda hukuksuz şekilde süren yargılamaların son bulmasını ve vekillerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz. Siyasi ahlakın en temel özelliğidir."