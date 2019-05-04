Selülit masajı nasıl yapılır yazın pareoya yapışık gezmek istemiyorsanız...

Bir çok kadının baş belası olan selülit yanlış beslenme ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkan selülitlerden sizi kurtaracak bir masaj önerimiz var!

Gün içerisinde hareketsiz kalma ve yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan bir çok kadının baş belası olan selülitlerden kurtulmak için selülit masajı yapmanın tüyolarını bir araya getirdik! Yaz aylarında pareoya yapışık bir şekilde gezmek istemiyorsanız selülit masajı yapmanın tüm detaylarını haberin devamında görebilirsiniz.

SELÜLİT MASAJI NEDİR İŞE YARIYOR MU?

Düzensiz beslenme, gün içerisinde yeteri kadar hareket etmeme kan dolaşım sorunları ortadan kaldırmaya selülit masajı deniliyor. Her şeyden önce beslenme ve egzersizi hayatınızda alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Aksi taktirde istediğiniz kadar masaj yapsanız bile etkisini fazlasıyla görmeniz mümkün olmayacaktır.

VÜCUDUNUZU FIRÇALAYIN!

Selülit oluşumunu engellemek için ilk olarak sağlıklı beslenme ve egzersiz yapmak gerekiyor. Eğerki sporu ve sağlıklı beslenmeyi hayatınıza dahil ederseniz selülit sorunları yaşamanıza gerek kalmaz. Her sabah uyandığınızda vacaklarınızı vücut fırçası ile aşağıdan yukarı olacak şekilde fırçalayarak selülit oluşumlarınızı engelleyebilirsiniz.

SELÜLİT MASAJI NASIL YAPILIR?

Selülit masajı yaparken vücuunuza soğuk press doğal yağlardan oluşan ancak tek bir yağ ile de yapabilirsiniz.

Lavanta yağı, portakal yağı, jojoba yağı, zambak yağı, susam yağı, kekik yağı, limon yağı, biberiye yağı, yasemin yağı kullanabileceğiniz yağlardan bazıları işinizi görecektir.

Tercih edeceğiniz yağı bir kabın içerisine koyarak karıştırın daha sonra ellerinizi batırıp iki elinizi birbirine sürerek yapın elinizde ısınmasını saplayın. Selülit sorunlarınızın olduğu bölgeye sürerek dizlerinizden kalçanıza doğru çok bastırmadan uygulayın. Dairesel hareketlerle bacağınıza masaj uygulayayın.

Son olarak bacağın iç kısmından dış kısmına doğru masaj yapın. masaj bittikten sonra bacağınıza streç film ile sarıp yağları cilde iyice geçmesini sağlayın. Yaklaşık olarak 20 dakika kadar beklettikten sonra haftada bir kaç kez uygulayın.