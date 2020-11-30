Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP Ve YKP, Guterres’in Çözüm Çabalarını Yoğunlaştırmasını İstedi

Açıklama şu şekilde:

Kıbrıs sorunu tüm Kıbrıslıların gelecek belirsizliği yaşamasına neden olmaktır. Bu sorun Kıbrıslılar arasında belirsizliğe neden olurken aynı zamanda bu sorun üzerinden bölge ülkeleri arasında gerilim yaşanmakta ve ilişkiler bozulmaktadır. Bölge ve dünya barışına zarar veren unsurlardan birisi olan bu sorun mutlak bir şekilde derhal çözüme kavuşturulmadır.

Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda 1968 yılında başlayan iki toplum arasındaki görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlandığı dönemler yaşamış bulunmaktayız. Özellikle iki toplum tarafınca kabul edilen siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki kesimli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs, şu anda adamız için en uygun çözüm modeli olarak durmaktadır. Sendikal Platform olarak Kıbrıs’ta bir federal çözüme ulaşılabilmesi için her türlü mücadeleyi vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğiz.

Bu çözüm temeli üzerine Birleşik Federal Kıbrıs’ın kurulması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiği ve tarafların Berlin’de uzlaştığı çerçevenin taraflarca içinin doldurulmasını destekliyoruz. Adamızın bölünmesini öngören iki devletli çözüm veya adamızın bir bölümünün ve/veya bütününün başka bir ülkeye bağlanmasını talep etmek çözüm istememek anlamı taşımakta olup, her zaman bunun karşısında olacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Bu çerçevede Crans Montana’da olduğu gibi Kıbrıs Rum liderliğinin masayı terk etmesi ile sonuçlanan hayal kırıklığının yaşanmaması adına BM Genel Sekreteri’nin Berlin’de ortaya koyduğu çerçeve üzerinde taraflardan taahhüt alarak görüşmeleri bir an önce başlatmasını ve Kıbrıs sorununun bugüne kadar taraflarca karşılıklı kabul edilen parametreler çerçevesinde çözüm çabalarının yoğunlaştırılmasını talep ediyoruz.

Kıbrıs sorununun çözümü ve adamızın federal bir çatıda birleşmesi sadece Kıbrıs’a değil tüm bölge ülkelerine barış, istikrar ve işbirliği imkanları sunacaktır. Bu bağlamda sizleri de üzerinize düşen görevleri samimiyetle yerine getirmeye, geçmişte olduğu gibi süreci oyalamak yerine realist bir tavırla sürecin olumlu anlamda sonlanmasına katkı koymaya davet ediyoruz. Tek istediğimiz her tarafın samimi olmasıdır. Biz samimiyetle adamızda çözüm istiyoruz ve aynı samimiyeti sizlerden de bekliyoruz.

Saygılarımızla;

Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP, YKP