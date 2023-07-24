Şenkul: Normalde almamız gereken devlet katkısının yarısını bile alamıyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’nin an itibari nüfusu yaklaşık 150 bin civarında olduğunu fakat resmi verilerin bunu yansıtmadığını belirterek, “Normalde almamız gereken devlet katkısının yarısını bile alamıyoruz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murt Şenkul, artan nüfustan ve altyapı eksiklerinden dolayı bölgede yaşanan sorunlarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, Girne’nin en büyük derdinin ‘hızla artan nüfusa yetersiz kalan altyapı’ olduğuna vurgu yaparak, “Ne yazık ki uzun bir dönemdir kentimize yeterli alt yapı yatırımı ne merkezi idare ne de yerel idare tarafından yapılmamıştır” dedi.

Girne’nin an itibari nüfusu yaklaşık 150 bin civarında olduğunu fakat resmi verilerin bunu yansıtmadığını dile getiren Şenkul, “Devlet ciddiyetinden bu kadar uzaklaşıp, halka hizmet mümkün mü?” diye sordu.

Şenkul, normalde almaları gereken devlet katkısının yarısını bile alamadıklarına dikkat çekerek, “Çok kısa süre içinde merkezi idare bu konuya el atmaz ise izleyeceğimiz yol haritasını sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Murat Şenkul’un açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Yeni haftaya başlarken sizlerle bazı bilgi notları paylaşmak istiyorum ki ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulması halinde yapılacak eylemlerde bölge halkı bizim yanımızda olsun.

Ülkemiz gibi Girne’nin de en büyük derdi hızla artan nüfusa yetersiz kalan altyapı.

Ne yazık ki uzun bir dönemdir kentimize yeterli alt yapı yatırımı ne merkezi idare ne de yerel idare tarafından yapılmamıştır.

Bunun sonucunda da birçok konuda kentimiz yetersizlikler çekmektedir. Trafik, su, atık su, elektrik diye liste uzar gider.

Girne Belediyesi olarak günlük su tüketimini baz aldığımız zaman(150 lt günlük) kentimizin nüfusu 155 bin olarak görülüyor. Buna sağlama yapmak için günlük çöp miktarı üzerinden yaptığımız hesap ise (yaz için 1.14 kg kişi) bize 152 bin rakamını veriyor.

Su sayaçları konusunda ciddi sorunlar olduğu için konut elektrik sayacı sayısını baz aldığımızda (çocuklu 3.6 çocuksuz 2.7 hane halkı) karşımıza çıkan rakam 145 bin artı hoteller, yurtlar ve yatı evleri çıkıyor.

Özetle Girne’nin an itibari nüfusu yaklaşık 150 bin civarındadır. Peki resmi veriler nedir? Resmi 33 bin, projeksiyon nüfus 47 bin. Devlet ciddiyetinden bu kadar uzaklaşıp, halka hizmet mümkün mü? Planlama yapmak mümkün mü?

Normalde almamız gereken devlet katkısının yarısını bile alamıyoruz, bu belki böyle geldi ama böyle gitmez.

Çok kısa süre içinde merkezi idare bu konuya el atmaz ise izleyeceğimiz yol haritasını sizlerle paylaşacağız.

Son olarak temmuz ayının başından beri Girne’den Anadolu’ya değil ama Mağusa’ya yol bağladık.

Sebebi ne biliyor musunuz? Çöp taşımak, evet yanlış duymadınız, Güngör çöplüğü yandığı ve bize gösterilen yer Mağusa olduğu için 45 derece sıcakta 120 km öteye çöp taşıyoruz.

Buradan İçişleri Bakanı’na sorarım, bu ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülemez dostlar.

Bu işin günlük maliyeti yanında, araç ve emekçi bacağı da var, tır ile 45 derece sıcakta 120 km uzağa çöp taşımanın mantığını tüm hükümet edenlere sormak isterim.

Bahane üretmek, enkaz edebiyatı yapmak tarzım değil. O yüzden buradan paylaştığım bilimsel verileri merkezi idare ile de paylaşıp makul sürede gereğinin yapılmasını bekleyeceğim.

Biz koltukta oturmaya gelmedik. Kentimizin acil sorunları var ve bunları çözmek için altyapı yatırımları gerekli bunun için de gerçek nüfusumuz üzerinden hakkımız olan devlet katkısını talep ediyoruz.

Başkaları gibi merkezi idareye bizim sorunlarımızı gelin çözün de demiyoruz, sadece hakkımız olanı verin biz çözeriz diyoruz.

Haftaya bu tip bir paylaşımla başlamak istemezdim dostlar ama durumumuz bu.

Güzel bir hafta dilerim tüm ülkeye…”