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Sergen Yalçın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Sergen Yalçın’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü’nün kulüp sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin ‘Futbola Dönüş Protokolü’ çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, teknik direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.”

 

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