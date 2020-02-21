  • BIST 116.581
  • Altın 321,611
  • Dolar 6,1155
  • Euro 6,6068
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Sevgililer Günü'nde kredi kartıyla 3,3 milyar lira harcadı

»
En fazla kuyumculuk sektöründe harcama yapıldı
Sevgililer Günü'nde kredi kartıyla 3,3 milyar lira harcadı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 artarak 3,3 milyar liraya yükseldi.

BKM yılın ilk ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini yayımladı. Banka kartları ve kredi kartlarıyla ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 25 artarak 88,9 milyar liraya yükseldi. Bu ödemelerin 76,2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 12,7 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. 

Banka kartı ile ödemelerdeki büyüme yüzde 48, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 4,5 milyar lira oldu.

Toplam kartlı ödemelerin yüzde 5'ine denk gelen bu tutarın 2,5 milyar lirası (yüzde 55) internetten yapıldı.

Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlık oranının yükselmesiyle beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

Geçen yılın ocak ayında kamu-vergi ödemeleri sektöründe 3,3 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleştirilmişti. Böylece kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen yıla göre yüzde 36 artış gösterdi.

En fazla kuyumculuk sektöründe harcama yapıldı

Geçen yıl Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3,3 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği görüldü. 14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşti.

Sevgililer Günü'nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftasına göre en fazla artış yüzde 65'le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7'şer artışla elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörleri takip etti.

7-14 Şubat haftasında elektronik eşya sektöründe 1 milyar 217 milyon lira, sağlık ürünleri-kozmetik sektöründe 934 milyon lira ve kuyumculuk sektöründe 742 milyon lira kartlı ödeme yapıldı.

Ortalama kartlı ödeme tutarı kuyumculuk sektöründe 1388 lira, elektronik eşya sektöründe 423 lira ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 149 lira oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolunu kaybedince 1800 yıllık tarih buldu21 Şubat 2020 Cuma 12:21
  • 2019 en sıcak 4. yıl olarak kayıtlara geçti21 Şubat 2020 Cuma 12:16
  • 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı21 Şubat 2020 Cuma 12:15
  • Eğitim ve geliri artan Kürtler Kürtçe konuşmuyor21 Şubat 2020 Cuma 12:14
  • Ozan Ceyhun Büyükelçi oldu...21 Şubat 2020 Cuma 11:56
  • Boşandığı kadını bıçaklayan erkek kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı20 Şubat 2020 Perşembe 20:13
  • Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun20 Şubat 2020 Perşembe 20:03
  • Tanık Kürşat Yılmaz: Hrant Dink cinayetini bana teklif ettiler20 Şubat 2020 Perşembe 19:58
  • AA, El Kaide'cileri 'ılımlı muhalif grup' ilan etti20 Şubat 2020 Perşembe 19:31
  • Pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi: Hollandalı 2.pilota Türkçe ''pas geçin'' demişler20 Şubat 2020 Perşembe 19:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti