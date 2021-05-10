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Şeyma Subaşı,nafakadan vazgeçti

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor. Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Subaşı, iddiaları doğrulayıp evleneceğinin müjdesini verdi.
Şeyma Subaşı,nafakadan vazgeçti

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Salouissi ile aşk yaşayan ve hamile olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı, evleneceğini açıkladı. Düğün için misafir listesi yaparken paylaşım yapan Subaşı, "Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı. Subaşı evlilik kararıyla Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafakayı da elinin tersiyle itmiş oldu.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor. Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Subaşı, iddiaları doğrulayıp evleneceğinin müjdesini verdi.

DÜĞÜN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda Buket Aydın'ın programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti. Açıklamasından haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım" diyerek yakında düğün yapacağının müjdesini verdi.

NAFAKADAN VAZGEÇTİ

15 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa için aylık 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle nikah kıydığı an bu nafakayı bir daha alamayacak.seyma-subasi-mohammed-al-saloussi-ile-14123756_368_m.jpg

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