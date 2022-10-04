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Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki duruşması başlıyor

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İş adamı Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmesinin ardından ilk kez duruşma hakiminin karşısına çıkıyor.
Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki duruşması başlıyor

Korkmaz kara para aklamak, dolandırıcılık yapmak ve adaletin tesisini engellemekle suçlanıyor.

Korkmaz'ın yasa dışı yollarla Türkiye ve Lüksemburg'daki hesaplarından 133 milyon dolardan fazla miktarda kara parayı akladığı iddia ediliyor.

 

Biyodizel üretimi üzerinden dolandırıcılık

Korkmaz'ın, Utah'a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodizel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırdığı öne sürülüyor.

Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kişilerin biyodizel dolandırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket, Borajet, "Kraliçe Anne" adında bir tekne, Türkiye'de lüks bir otel, Boğaziçi'nde bir villa ve apartman satın almakta kullandıklarını açıkladı.

Lübnan'daki yetkililer aracılığıyla Kraliçe Anne teknesine el konduğu, Türkiye ve Avrupa'daki diğer varlıklarına da Türkiye ve ABD'nin iddiaları dolasıyla erişimlerinin engellendiği belirtildi.

Federal ajanlara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz'ın ayrıca Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı da 2018 yılında dolandırdığı aktarılıyor.

Temmuz 2019'da suçlarını kabul eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın cezaları henüz açıklanmadı.

Levon Termendzhyan ise hakkındaki davada kendisine yöneltilen bütün suçlamalarda jüri tarafından suçlu bulundu.

Jacob ve Isaiah Kingston, bu davada Termendzhyan aleyhine tanıklık etti.

Korkmaz, suçlu bulunması halinde her suçlamadan en fazla 20 yıl hapis cezası alabilir.

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