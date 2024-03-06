Sıcak haber... KSTU'dan açıklama...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



YÖDAK Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Rektörlüğü’ne gönderilen bir yazıda bir öğretim üyesinin tam zamanlı kadroya atanması işleminin “KKTC Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğü” hükümlerine göre hatalı şekilde yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu bu yazı, Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından ivedilikle işleme alınmış ve Üniversitemiz akademik birimlerindeki tüm öğretim üyelerinin atama ve/veya yükseltilme dosyaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda, ilgili yasa ve tüzüklere göre gereği yerine getirilmiş ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, YÖDAK Başkanlığı’na yazılı olarak dün itibarıyla teslim edilmiştir.