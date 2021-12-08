Sigara ve tütüne zam geldi

Zamlı fiyatlar şu şekilde:
Samsun 216 ve Tekel 2001 ürünleri 15 TL,
Tekel 2000 Kırmızı ve Mavi ürünleri 16.50 TL
LH Sigara çeşitleri ve W1 Touch 16TL,
Most ve W1 sigara çeşitleri 14TL,
Most Virgina ve tütün 26TL
Zamlı fiyatlar şu şekilde:
Samsun 216 ve Tekel 2001 ürünleri 15 TL,
Tekel 2000 Kırmızı ve Mavi ürünleri 16.50 TL
LH Sigara çeşitleri ve W1 Touch 16TL,
Most ve W1 sigara çeşitleri 14TL,
Most Virgina ve tütün 26TL
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