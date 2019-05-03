  • BIST 93.946
  • Altın 245,513
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Sigara vermeyen arkadaşını bıçakladı

» »
Polis, A.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı
Sigara vermeyen arkadaşını bıçakladı

Bursa'da, A.E. (29), parkta oturduğu arkadaşı C.K.'yi (33) sigara vermediği iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. C.K., hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olay, dün gece, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan A.E., iddiaya göre, arkadaşı C.K.'den sigara istedi. C.K.'nin paketi gösterip, sigara vermemesi üzerine sinirlenen A.E., cebinden çıkardığı bıçağı arkadaşının göğsüne sapladı.

Yaralanan C.K., kanlar içinde yere yığılırken, A.E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, C.K.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan C.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, A.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk insanların çok yüksek rakımlarda yaşadığına dair izler bulundu02 Mayıs 2019 Perşembe 11:34
  • Neandertal DNA’nız Göbek mi Yapıyor?02 Mayıs 2019 Perşembe 11:26
  • NASA Başkanı: Meteor çarpma riski var01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:00
  • "Şans mı Kader mi, Bu Afiş 1 Mayıs'ın Simgesi Oldu"01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:30
  • Müze muz yiyen çıplak kadın temalı eseri kaldırmak istedi; sosyal medyada ‘muzlu’ protesto dalgası başladı30 Nisan 2019 Salı 22:15
  • Bülent Ersoy'dan Kerimcan Durmaz'a tepki30 Nisan 2019 Salı 21:15
  • Hindistan Ordusu: Canavarın ayak izini bulduk30 Nisan 2019 Salı 21:00
  • Tesettür mayolu manken kapakta30 Nisan 2019 Salı 20:32
  • Papa’dan kuaförlere nasihat: Dedikodu yapmayın30 Nisan 2019 Salı 20:23
  • 50 yıl içinde Facebook'un ölü kullanıcıların sayısı yaşayanları geçecek''30 Nisan 2019 Salı 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti