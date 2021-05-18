Singapur'da düzenlenecek 2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Covid-19’daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın önce 25-28 Mayıs'ta Singapur'da planladığı açıklanmış, daha sonra salgının gidişatının toplantının zamanlamasında değişiklik yapılmasını zorunlu hale getirdiği belirtilerek, tarih 17-20 Ağustos'a alınmıştı.
Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor
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