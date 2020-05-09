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Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?

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Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?
Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?

Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından, sivrisineklerden corona virüsü bulaştığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor.

* Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta.

* Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir

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