Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?

Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından, sivrisineklerden corona virüsü bulaştığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor.

* Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta.

* Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir