Sivrisineklerden corona mı bulaşıyor?

Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından, sivrisineklerden corona virüsü bulaştığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor.
* Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta.
* Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir
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