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Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

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Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı
Sol Hareket Akıncı’yı destekleme kararı aldı

Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldı.

Sol Hareketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sol Hareket, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik tavrını belirleme yönünde ilçe komiteleri ve Örgüt Meclisi düzeyinde yürüttüğü tartışma sürecini tamamladı.

Hareket, seçimlerde Mustafa Akıncı’yı destekleme ve seçim kampanyasında aktif çalışma kararı aldı.

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, görev süresi boyunca, Kıbrıslı Türk toplumunun çözüm yanlısı iradesini ve kendi kendini yönetme istencini kararlı bir şekilde temsil ettiğini, federal çözüm yönünde ve toplumlararası yakınlaşma çalışmalarında çok önemli ilerlemelere öncülük ettiğini kaydetti.

Akıncı’nın, Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik her türlü müdahale karşısında kararlılıkla durduğunu, demokrasi, barış ve özgürlüklere yönelik saldırıları cevapsız bırakmadığını ifade eden Korkmazhan, şöyle devam etti:

“Kıbrıslı Türkler toplumsal varoluş ya da yok oluş, Kıbrıs ise federal çözüm ya da kalıcı bölünme felaketi ikilemleri ile karşı karşıyadır. BM parametreleri temelinde federal çözüm, Kıbrıs sorununun çözümü için mümkün olan tek seçenek, Kıbrıslı Türkler için de tek çıkış yoludur. Bu bağlamda nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi, devam etmekte olan federal çözüm sürecinin kapsamlı bir çözüm ile sonuçlanması, ya da berhava edilerek çözümsüzlüğün kalıcılaşması bağlamında çok önemli bir dönemeçtir.

Bu çerçevede, erken federal çözüm, barış ve toplumsal varoluş için nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Sayın Mustafa Akıncı’yı destekleme ve kampanya boyunca aktif bir şekilde çalışma kararlılığımızı ifade eder, tüm halkımızı Sayın Akıncı’yı desteklemeye çağırırız.”

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