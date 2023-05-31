SOL Parti'den Galata Köprüsü'ne 'Gezi Direnişi' pankartı

SOL Parti, Gezi Direnişi'nin 10'uncu yıldönümünde İstanbul'daki Galata Köprüsü'ne pankart astı.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından asılan pankartta, "Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz!" ifadeleri yer altı.
SOL Parti İstanbul, Twitter hesabından paylaştığı görüntülere, "Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan birileri var! Arkadaşlarımıza sözümüz; Halk düşmanlarını mutlaka yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından asılan pankartta, "Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz!" ifadeleri yer altı. SOL Parti İstanbul, Twitter hesabından paylaştığı görüntülere, "Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan birileri var! Arkadaşlarımıza sözümüz; Halk düşmanlarını mutlaka yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.
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