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Somali'de Nüfusun 5'te Biri Kuraklığın Etkisi Altında

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Somali'de Nüfusun 5'te Biri Kuraklığın Etkisi Altında
Somali'de Nüfusun 5'te Biri Kuraklığın Etkisi Altında

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) yaptığı yazılı açıklamada, yağmur sezonunda beklenenin altında görülen yağışlardan dolayı kuraklığın tehlikeli şekilde büyüdüğünü belirtti.

2021 yılının başından bu yana çeyrek milyon insanın su ve gıda yokluğu nedeniyle çaresizce evini terk ettiğine işaret edilen açıklamada, bu rakamın 1,4 milyona çıkabileceği uyarısı yapıldı.

İnsani yardım çalışmalarının sürdüğü ancak kaynakların ihtiyaçları karşılamaya yetmediği vurgulanan açıklamada, ülkedeki yardım çalışanlarının hayvanların öldüğü ve kuraklık nedenli insan ölümlerinin de arttığını aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, şu anda kuraklıktan 3,2 milyon kişinin etkilendiğine işaret edilerek dünyaya yardım çağrısı yapıldı.

Somali hükümeti, Kasım 2021'de etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

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