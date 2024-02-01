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Son Dakika. AB ülkeleri, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketinde anlaştı

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Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Macaristan'ın muhalefetini aşarak oy birliği ile Ukrayna'ya 50 milyar euro yardım sağlama konusunda anlaştı.
Son Dakika. AB ülkeleri, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği, Macaristan'ın veto tehdidine rağmen Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yeni bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, AB üyesi 27 ülkeye atıfla, "Anlaşmaya vardık, 27 liderin tamamı AB bütçesi içerisinde Ukrayna için 50 milyar euroluk ek bir destek paketi üzerinde mutabık kaldı," ifadesini kullandı. 

Ayrıca Michel, "Bu, Ukrayna için kararlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansmanı güvence altına alıyor. AB, Ukrayna'ya destekte liderlik ve sorumluluk alıyor; bu konuda nelerin söz konusu olduğunu biliyoruz," değerlendirmesinde bulundu.

Zirvedeki ana toplantı öncesinde Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile birlikte Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la özel bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında Michel, 27 liderin tamamının destek paketi üzerinde anlaştığını duyurdu.

AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu zirvenin esas olarak tek bir ana konusu var; Ukrayna'yı desteklemeye nasıl devam edeceğimiz." dedi.

Macaristan da onay verdi

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar euroluk bir fonun dahil edilmesine karar verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 13 Aralık 2023'te Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var." ifadesini kullanmış, 2020'de mevcut bütçe onaylandığında "kimsenin Avrupa topraklarında topyekun bir savaş çıkacağını öngöremediğini" söylemişti.

 

Macaristan ise AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın sunduğu desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyordu.

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