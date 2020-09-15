Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili çarpıcı açıklama! Tarih vererek uyardı

İngiltere'de hükümete bilimsel danışmanlık yapması amacıyla oluşturulan SAGE üyesi ve Imperial College of London profesörü Peter Openshaw, herhangi bir corona virüs aşısı ile ilgili tarih vererek uyarılarda bulundu.

EN AZ 10 MİLYAR DOZ ÜRETİLMESİ GEREKİYOR

Uzmanlar, yeni tip corona virüse karşı etkin bir mücade için, etkili bir aşının yaklaşık 10 milyar üretilmesi gerektiğini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda Profesör Openshaw, Sky News'e yaptığı açıklamada, potansiyel bir aşının halka erişmesinin olası gecikmeleri konusunda uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"AŞILARIN AYLARCA HATTA YILLARCA KORUMA SAĞLAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Önümüzdeki birkaç ay içinde dünyada 3. aşama insan deneyleri yapan çok sayıda aşının kesinleşmiş sonuçlarını bekliyoruz. Bağışıklık sistemi hakkında bildiklerimize dayanarak, bu aşılar tarafından tetiklenen bağışıklık tepkilerinin. en az birkaç ay, hatta belki yıllarca koruma sağlayacağını düşünüyorum.

AŞININ DÜNYAYA DAĞITILMASI EN AZ 9 AYLIK BİR SÜREÇ

Yılbaşına kadar bu aşı denemelerinden en az birinden olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Bu durum hızlı ölçek büyütme ile önümüzdeki dokuz ay içinde dünyanın bazı bölgelerine yayılabilecek aşılama programlarına sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.

"NORMAL HAYATA DÖNÜŞ OLARAK ALGILANMAMALI"

Umuyorum ki 21/22 kışından önce, elimizde halkın kullanıma açık etkili bir aşı olacak. Ancak insanlar aşının kullanımının onaylanmasını hemen normal hayata dönecekleri şeklinde algılamamalılar. Aşı dağıtım süreci ve üretim kapasitesiyle ilgli şirketler hala araştırma yapıyor ve bunun bir maliyeti olacak."

ÇİN'DE YÜZBİNLERCE DEVLET ÇALIŞANI AŞILANDI

NTV'de yer alan habere göre; Openshaw'ın sözleri Çin'in etkili ve güvenli bir aşı bulduğunu açıklamasının ardından geldi. Çin Ulusal Biotec Grubu'nun hukuk müşaviri Zhou Song, Sinofarm'ın geliştirdiği Sinovac adlı aşının yüz binlerce devlet çalışanına enjekte edildikten sonra etkili olduğunun kanıtlandığını belirtmişti.

İLK KEZ RUSYA ONAYLADI

Diğer taraftan Rusya, geçen ay "Sputnik V" adı verilen aşının kullanımını onaylamış ve aşının ikinci aşama klinik verilerinin sonuçlarında hastalığı yenecek kadar bağışıklık tepkisi oluşturduğu ve güvenli olduğu görülmüştü.

35 AŞI ADAYI İNSANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor