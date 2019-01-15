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Son Dakika Haberi: Akacan tutuksuz yargılanacak.Teminatla serbest bırakıldı

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Girne’de meydana gelen ciddi darp ve vahim zarar olayı ile ilgili olarak tutuklanan Bulut Akacan ve korumalarının yargılandığı davada karar açıklandı.
Son Dakika Haberi: Akacan tutuksuz yargılanacak.Teminatla serbest bırakıldı

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve vahim zarar olayı ile ilgili olarak tutuklanan Bulut Akacan ve korumalarının yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme Bulut Akacan’ın tutuksuz yargılanmasına, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un ise 20 günü geçmemek kaydıyla cezaevine gönderilmesine karar verdi

Polis açıklamasına göre, mahkeme; Vasıf Gurbanov ve Orçun Özorcun'un davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmemek koşuluyla merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verirken, Bulut Akacan'ın ise 50 bin TL nakdi teminat ve kendisine kefil girecek 3 kişinin 250'şer bin TL kefalet senedi imzalamalarına, ayrıca yurtdışı yasağı ve haftada iki gün süre ile polise isbatı vücut etmesine emir verdi.

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