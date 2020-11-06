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SON DAKİKA HABERİ: Timur Selçuk vefat etti!

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Timur Selçuk vefat etti!
SON DAKİKA HABERİ: Timur Selçuk vefat etti!

Timur Selçuk vefat etti!

Piyanist ve Besteci, sanatçı Timur Selçuk vefat etti.

Bir süredir Datça'da yaşayan sanatçının vefat haberini Datça Belediyesi, "Büyük usta Timur Selçuk'u kaybettik. Bize armağan ettiği muhteşem eserler için minnetlerimizi sunuyor, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" diyerek duyurdu. 

 

Timur Selçuk kimdir?

Türk pop müziği yorumcusu, besteci ve piyanist olan Selçuk, çoksesli müziğin duayenleri arasında yerini almıştır. Tiyatro sanatçısı Şehime Erton ve Münir Nurettin Selçuk'un oğlu olan Timur, 2 Temmuz 1946 yılında İstanbul'da doğdu.

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