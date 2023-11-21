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Son dakika! İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı
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ORTADOĞU
21.11.2023 22:22
Son dakika haberine göre, .İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Rehilneler kademeli olarak bırakılacak." dedi.
Son dakika haberine göre, .İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı.
Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Rehineler kademeli olarak bırakılacak." dedi.
detaylar geliyor
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