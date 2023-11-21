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SON DAKİKAHenniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Son dakika! İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

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Son dakika haberine göre, .İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Rehilneler kademeli olarak bırakılacak." dedi.
Son dakika! İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı

Son dakika haberine göre, .İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Rehineler kademeli olarak bırakılacak." dedi.

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