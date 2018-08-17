  • BIST 86.192
  • Altın 238,174
  • Dolar 6,3045
  • Euro 7,1736
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Son Dakika: Sterlin yeniden 8 TL, Döviz Kurları yükselmeye başladı!

» »
Sterlin yeniden 8 TL, Döviz Kurları yükselmeye başladı!
Son Dakika: Sterlin yeniden 8 TL, Döviz Kurları yükselmeye başladı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini açıkladı ama kurlar yükselmeye başladı.

kurlar-002.png

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kredi kanalları açık tutulmaya devam edilecek" denildi. Bakanlık açıklamasının devamında "Kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave teminat talep edilmeyecek" denildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırıların etkilerini kırmak ve ekonomimizi daha güçlü temellere kavuşturmak amacıyla başlattığımız politikalarımızı sürdürürken, kurdaki yükseliş sonrası bankalarımızı ve reel sektörümüzü rahatlatmak için devreye aldığımız aksiyon planımızı uygulamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda özellikle reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün itibari ile devreye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bankalar Birliği ile belirlenen tedbirler ile, her bir firmanın durumu ayrı ayrı özenle değerlendirilerek ve karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olarak önlem alınacağı belirtildi.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?14 Ağustos 2018 Salı 08:40
  • Hazine: Yarın sadece değişken faizli devlet tahvili ihraç edilecek13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:20
  • Son Dakika:Dövizde hareketlilik devam ediyor ... Dolar 7 Euro 8 TL oldu...13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:01
  • Döviz kredilerinin vadeleri uzatılacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:31
  • Dolar aniden fırladı saat 14.30'da 7 lirayı gördü euro 8 liranın eşiğinde sebebi de..13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:18
  • Berat Albayrak: Mevduatlara el konulmayacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:35
  • Son Dakika: Bakan Albayrak: "Piyasaları rahatlatacak aksiyon planları hazır"12 Ağustos 2018 Pazar 23:14
  • Yaptırımların ardından Rusya'dan dolar hamlesi12 Ağustos 2018 Pazar 23:08
  • Bankaların internet sitelerinde dolar 7,50 TL12 Ağustos 2018 Pazar 22:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti