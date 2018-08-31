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SON DAKİKA: Türkiye dövize ince ayar vermeye çalışıyor

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Türkiye Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi geldi.
SON DAKİKA: Türkiye dövize ince ayar vermeye çalışıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin Borsa İstanbul (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da yapılabileceğini duyurdu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım işlemleri, VİOP piyasasında da yapılabilecek.

 

Duyuruda şu ifadeler yer verildi:

"Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir."

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