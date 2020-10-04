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Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile evlendi

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Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dün nikâh masasına oturdu. Çift, Sarıkabadayı'nın evinde dünya evine girdi.
Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile evlendi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dün nikâh masasına oturdu. Çift, Sarıkabadayı'nın evinde dünya evine girdi.

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile evlendi. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.

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