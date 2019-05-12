Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan küçük kakapoya beyin ameliyatı

Yeni Zelanda'da veterinerler beyninde bir sorunla doğan yavru kakapoyu karmaşık ve daha önce hiç denenmemiş bir ameliyatla kurtardılar.

Veteriner cerrahlar kafasında bir delikle doğan 56 günlük küçük kakapoyu ameliyat ederken, daha önce kuşlarda hiç denenmemiş olduğu için, insanlar ve diğer memelilerde kullanılan tekniklere başvurdular.

Dünyanın en büyük ve uçmayı yetisini kaybetmiş tek papağan türü olan kakapolar, Yeni Zelanda'daki yaşam alanlarının daralması yüzünden zaten çok azalmıştı.

Buna bir de çiftleşmelerindeki -dişinin sadece iki yılda bir çiftleşme mevsimine girmesi gibi- güçlükler, kendilerini avlayan kedi gibi yeni hayvan türlerinin çoğalması ve kaçmaktaki başarısızlıkları eklenince yok olma tehlikesiyle yüzyüze geldiler.

Şu anda yeryüzünde sadece 144 kakapo var.

Uçakla ameliyata yetiştirildi

Espy 1B diye adlandırılan kakapo Yeni Zelanda'nın güneydeki Codfish adasındaki koruma alanında iki ay kadar önce doğmuştu.

Fakat Doğal Yaşamı Koruma Bakanlığı'na bağlı Kakapo Koruma Ekipleri Espy 1B'nin kafasında tuhaf bir şişkinlik farkettiler.

Bunun üzerine kuş Yeni Zelanda Hava Yolları'na ait bir uçakla, bu eşi görülmemiş ameliyatın yapılacağı Massey Üniversitesi Wildbase Hastanesi'ne gütürüldü.

Hastane adına bir açıklama yapan Profesör Brett Gartrell, kakapo civcivinin kafasında üzeri sadece ince bir deriyle kaplı bir delik olduğunu beyninin buradan dışarı doğru akma yaptığını anlattı.

Profesör Gartrell, tehlikeli de olsa kuşu kurtarmak için ameliyat yapmaya karar verdiklerini ama bu ameliyatın daha önce hiç bir kuşa yapılmadığını söyledi.

Geçen hafta yapılan ameliyat çok başarılı geçti ve küçük kakaponun hızla iyileştiği bildiriliyor.

Geçmişte Yeni Zelanda'da en çok görülen kuşlardan biri olan kakapo şu anda en büyük tehlike grubu olan kırmızı listede yer alıyor.

Sevindirici olan ise koruma programlarının ciddiyetle yürütülmesi ve bu yıl son yılların en başarılı yavrulama mevsiminin gerçekleşmiş olması.