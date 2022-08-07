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Spotify’a ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret’ten soruşturma

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Savcılık ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’ gibi isimlerle oluşturulmuş listeler nedeniyle Spotify’a soruşturma açtı.
Spotify’a ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret’ten soruşturma

İktidara yakın medyanın son dönemde çalma listelerini konu edinmesiyle İsveç merkezli müzik ve podcast servisi Spotify için savcılık harekete geçti.

Sabah’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı ‘dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik hakaret’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Habere göre Spotify’ın onayıyla yayımlanan ve savcılığın tespit ettiği listelerden bazılarının isimleri şöyle:

‘Allah’ın rakı içerken dinledikleri’

‘Hz. Muhammed’in devesiyle yanlarken dinledikleri’

‘Allah’ın Hz. Adem’i cennetten kovarken dinlediği şarkılar’

‘Allah’ın telefon zil sesi’

‘Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’

‘Hz. Muhammed ve Allah’ın rakı içerken dinlediği şarkılar’

‘Hz Ali’nin makas atarken dinlediği şarkılar’

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