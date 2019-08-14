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Stephanie Frappart: Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalini yöneterek tarihe geçecek kadın hakem

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Daha önce UEFA Süper Kupa finallerini hep erkek hakemler yönetmişti
Stephanie Frappart: Liverpool-Chelsea Süper Kupa finalini yöneterek tarihe geçecek kadın hakem

UEFA Süper Kupa finalinde bugün TSİ 22.00'de Beşiktaş Vodafone Park'ta iki İngiliz takımı, Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonları arasındaki maçı yönetecek Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ise tarihe geçecek. Daha önce UEFA Süper Kupa finallerini hep erkek hakemler yönetmişti.

35 yaşındaki Stephanie Frappart final öncesi İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, üzerinde ek bir baskı hissetmeyeceğini söyledi.

Frappart, "Sürekli antrenman yapıyoruz. Korkmuyoruz çünkü tüm maçlara hazırız" dedi.

Daha önce Kadınlar Dünya Kupası finalini ve Fransa Birinci Ligi'nde bazı maçları yöneten Frappart, UEFA'nın bu ay kendisini Süper Kupa finalinde görevlendirdiğinde "hayatının değiştiğini" söyledi.

Liverpool ve Chelsea'nin futbolcuları ve teknik heyeti de Frappart'ın final maçını yönetecek olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

UEFA Süper Kupa finalinde Frappart'ın yardımcıları İtalyan Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Bugüne dek Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin tüm finallerini erkek hakemler yönetti.

Stephanie Frappart'ın UEFA Süper Kupa finalini yönetecek olması ise gelecekte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de emsal teşkil edebilir.

Stephanie Frappart kimdir?

Stephanie Frappart, 14 Aralık 1983'te Fransa'nın başkenti Paris'ten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Herblay-sur-Seine bölgesinde doğdu.

Frappart, 2011 yılından itibaren Fransa 3. Ligi'nde maç yönetmeye başladı. Aynı yıl FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer aldı.

2014'te Fransa 2. Ligi'nde maç yönetmeye başlayan Frappart, ertesi yıl Kanada'da yapılan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.

28 Nisan 2019'da ise Fransa 1. Ligi'nde Amiens-Strasbourg maçını yönetti, Ligue 1'de maç yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

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