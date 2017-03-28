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Stephen Hawking sesini değiştirmek istediğini açıkladı!

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Stephen Hawking sesini değiştirmek istediğini açıkladı!
Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking mekanik sesini değiştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Hawking'in bu açıklamasının ardından bilim insanının yeni sesi olmak isteyen ünlü isimlerden açıklamalar geldi.

Bill Gates, Liam Neeson ve Anna Kendrick ünlü bilim insanının yeni sesi olmak istediklerini açıkladı. Hawking’in bu çağrısına kayıtsız kalmayan bir başka isim ise İngiliz fizikçinin hayatını konu alan 2014 yapımı The Theory of Everything isimli filmde Hawking’i canlandıran Even Eddie Redmayne oldu.

NTV’nin haberine göre, bu çağrı ve ünlü isimlerden gelen talep, İngiliz hayır organizasyonu Comic Relief’in projesinin ürünü.

1985 yılında kurulan Comic Relief’in en dikkat çekici faaliyetlerinden birisi olan Red Nose Day’e (Kırmızı Burun Günü) dikkat çekmek için kolları sıvayan STK, çareyi gündem yaratan bu videoyu yayınladı. Yani Hawking’in sesine pek çok kişi talip olsa da ünlü fizikçinin kendisiyle özdeşleşen mekanik sesini duymaya devam edeceğiz.

ALS MNH hastası olan Hawking, vücudunda neredeyse hiç bir yeri hareket ettiremiyor. Hawking’in hareket ettirebildiği tek kası ise sağ yanağındaki bulunan ufak bir kas.

Hawking, bu kas hareketi ile bilgisayar aracılığı ile yazı yazarak konuşabiliyor.

 

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